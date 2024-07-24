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08:40, 24 июля 2024Экономика

В России задумались о запрете экспорта дизеля

«Ъ»: правительство России рассматривает запрет на экспорт дизельного топлива

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

После решения о возобновлении запрета на экспорт бензина в августе правительство России начало рассматривать аналогичную меру в отношении дизельного топлива. Об этом со ссылкой на несколько источников пишет «Коммерсантъ».

Такое решение может быть принято в отношении нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и трейдеров в случае обострения ценовой ситуации. В то же время собеседник издания в одной из нефтяных компаний полагает, что пока предпосылок для введения эмбарго нет, а сигналы поступают на всякий случай и в качестве предупреждения.

С начала года биржевая стоимость дизеля выросла на 21 процент, до 62 тысяч рублей за тонну, что на семь тысяч рублей дороже, чем в июле прошлого года. Однако год назад в этот же период из-за спроса со стороны аграриев начался резкий рост цен на горючее из-за его нехватки. В ряде регионов сельхозпредприятия столкнулись с дефицитом топлива, из-за чего власти вынуждены были пойти на полный запрет экспорта на несколько недель.

В августе в России возобновятся ремонты на НПЗ, что чревато подорожанием дизтоплива до уровня, после которого прекращаются выплаты по демпферному механизму (в настоящее время равен 66,6 тысячи рублей за тонну).

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По оценке одного из источников, нефтяные компании из опасений лишиться демпфера на сотни миллиардов рублей будут сами наращивать поставки внутри страны, поэтому в августе запрет на экспорт не слишком возможен. Однако в сентябре, когда вырастет спрос на морозостойкие сорта, идея может быть актуальна.

Власти вернули запрет на экспорт бензина, введенный в сентябре прошлого года, с 1 марта. С 20 мая его действие приостановили. На этом фоне стоимость сорта Аи-92 приблизилась к рекордным значениям, и с 1 августа запретавозобновлен.

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