В России задумались о запрете экспорта дизеля

«Ъ»: правительство России рассматривает запрет на экспорт дизельного топлива

После решения о возобновлении запрета на экспорт бензина в августе правительство России начало рассматривать аналогичную меру в отношении дизельного топлива. Об этом со ссылкой на несколько источников пишет «Коммерсантъ».

Такое решение может быть принято в отношении нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и трейдеров в случае обострения ценовой ситуации. В то же время собеседник издания в одной из нефтяных компаний полагает, что пока предпосылок для введения эмбарго нет, а сигналы поступают на всякий случай и в качестве предупреждения.

С начала года биржевая стоимость дизеля выросла на 21 процент, до 62 тысяч рублей за тонну, что на семь тысяч рублей дороже, чем в июле прошлого года. Однако год назад в этот же период из-за спроса со стороны аграриев начался резкий рост цен на горючее из-за его нехватки. В ряде регионов сельхозпредприятия столкнулись с дефицитом топлива, из-за чего власти вынуждены были пойти на полный запрет экспорта на несколько недель.

В августе в России возобновятся ремонты на НПЗ, что чревато подорожанием дизтоплива до уровня, после которого прекращаются выплаты по демпферному механизму (в настоящее время равен 66,6 тысячи рублей за тонну).

По оценке одного из источников, нефтяные компании из опасений лишиться демпфера на сотни миллиардов рублей будут сами наращивать поставки внутри страны, поэтому в августе запрет на экспорт не слишком возможен. Однако в сентябре, когда вырастет спрос на морозостойкие сорта, идея может быть актуальна.

Власти вернули запрет на экспорт бензина, введенный в сентябре прошлого года, с 1 марта. С 20 мая его действие приостановили. На этом фоне стоимость сорта Аи-92 приблизилась к рекордным значениям, и с 1 августа запретавозобновлен.