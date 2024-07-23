Биржевые цены на бензин еще раз обновили рекорд

Цена бензина АИ-95 на СПбМТСБ выросла до 74 997 рублей за тонну

По итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) 23 июля цены на бензин в очередной раз обновили рекорд. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена бензина АИ-95 поднялась на 0,78 процента, до 74 997 рублей за тонну. Стоимость этого топлива продолжает приближаться к историческому максимуму в 76 876 рублей за тонну (был зафиксирован 7 сентября 2023 год). Бензин марки АИ-92 при этом подорожал на 0,51 процента, до 56 925 рублей за тонну.

Подорожали также летний дизель и топочный мазут — на 0,72 и 0,54 процента соответственно, до 62 012 и 32 692 рублей за тонну. Цены на авиакеросин выросли сразу на 3,12 процента, до 81 097 рублей за тонну, на СУГи (сжиженные углеводородные газы) — на 1,69 процента, до 32 725 рублей за тонну.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак рассказал, что запрет на экспорт бензина из России будет возобновлен с 1 августа.

Эмбарго на поставки российской нефти на данный момент наложено до начала осени, а на июль сделано исключение, напомнил он.