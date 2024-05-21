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17:09, 21 мая 2024Экономика

В России подорожал бензин после разрешения на экспорт

Бензин подорожал на бирже на 0,4-1,9 % на фоне приостановки запрета на экспорт

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Бензин на торгах во вторник подорожал после того как правительство России временно разрешило экспорт этого вида топлива. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена бензина марки Аи-92 увеличилась на 1,86 процента, до 49 195 рублей за тонну. Стоимость бензина Аи-95, в свою очередь, выросла на 0,4 процента, до 56 768 рублей за тонну. Летнее дизельное топливо подорожало на 0,9 процента, до 61 898 рублей за тонну, сжиженные углеводородные газы (СУГ) — на 1,43 процента, до 13 586 рублей за тонну, а авиакеросин стал дешевле на 0,5 процента (79 269 рублей за тонну).

Правительство России 20 мая приостановило временный запрет на экспорт бензина до 30 июня. При этом на период с 1 июля по 31 августа ограничения будут сохранены, говорится в постановлении кабмина. Власти приняли такое решение на фоне насыщения внутреннего рынка топлива, а также для недопущения снижения объемов переработки нефтеперерабатывающими предприятиями из-за затоваривания бензином.

По мнению эксперта по энергетике Кирилла Родионова, решение властей поможет российским нефтяникам на фоне роста затрат. Он объяснил, что нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) страны из-за антироссийских санкций столкнулись с ростом издержек. Расходы выросли на фоне ущерба нефтеперерабатывающей инфраструктуре и увеличения сроков ремонта предприятий, добавил специалист.

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