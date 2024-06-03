Высадившего бойцов СВО на МКАД после разговора о «Крокусе» таксиста накажут

Владелец таксопарка решил уволить таксиста, высадившего бойцов СВО на МКАД

Владелец таксопарка решил уволить водителя-мигранта, который высадил на МКАД бойцов специальной военной операции (СВО) после разговора о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом пишет ИА «Регнум».

Как рассказал 35-летний Келдибек Амиров, он расторгнет с водителем трудовой договор. «Не буду работать с ним и машину, наверное, сниму с учета, аннулирую лицензию», — заявил собеседник агентства.

Он добавил, что со слов 24-летнего таксиста Аипбека Латипова, мужчины были пьяны, поэтому тот решил их высадить. При этом предприниматель подчеркнул, что уволит водителя в любом случае, так как он нарушил регламент. «Если человек так поступает, зачем продолжать работать?» — заключил владелец таксопарка.

О том, что таксист-мигрант высадил бойцов СВО на МКАД, стало известно 3 июня. По словам одного из военных, сев в авто они начали обсуждать теракт в «Крокусе», совершенный уроженцами Таджикистана в марте. Как утверждает россиянин, услышав разговор, водитель остановил машину и попросил мужчин выйти, отказавшись их везти дальше. Когда пассажиры поинтересовались причиной, Латипов вышел и попытался вытащить одного из них из салона, однако боец СВО дал отпор. Тогда водитель начал останавливать других таксистов и просить их о помощи. В итоге мигрант скрылся, оставив военных на трассе.

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