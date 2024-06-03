«Походу поддерживает, что там убивали наших». Таксист высадил участников СВО на МКАД за разговоры о теракте в «Крокусе»

В Москве мигрант-таксист высадил на МКАД бойцов СВО после разговоров о «Крокусе»

В Москве таксист отказался везти участников специальной военной операции (СВО) и высадил их на МКАД. По словам российских бойцов, водителю не понравились их разговоры о боевых действиях и теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

Один из мужчин пояснил, что встретился в столице со своими боевыми товарищами. В завершение встречи они решили разъехаться по домам, воспользовавшись услугами такси. За ними приехал белый автомобиль Kia с тверскими номерами. Сев в салон авто, мужчины завели диалог о случившемся в «Крокусе» 22 марта, когда жертвами теракта стали 145 человек.

Услышав их беседу, водитель остановил машину и попросил мужчин выйти, заявив, что дальше не повезет их. «Лично я так понимаю, что он был недоволен тем, что мы начали разговаривать о "Крокусе". Походу, он поддерживает то, что там убивали наших. А нас, как участников СВО, он просто высадил и уехал», — рассказал пассажир белой Kia.

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Водитель попытался вытащить пассажиров и позвал на помощь коллег-таксистов

Пассажиры хотели выяснить, что послужило поводом для такого поведения водителя, однако тот, не отвечая на их вопросы, вышел из авто и попытался вытащить одного из них из салона. Бойцу удалось дать отпор, тогда водитель авто начал останавливать других таксистов и просить их о помощи.

Рядом с автомобилем остановились еще несколько машин, однако другие водители в потасовку вмешиваться не стали. В результате водителю белой иномарки удалось скрыться, оставив пассажиров на дороге.

Ранее толпа пьяных мужчин напала на бойца СВО из-за дорожного конфликта

В мае толпа пьяных мужчин во главе с депутатом ворвалась в дом к бойцу-отпускнику спецоперации в Калужской области с криками «свошный ушлепок!» Мужчину били сразу 5-6 человек, пока он не потерял сознание. Поводом для разборок стал дорожный конфликт — авто бойца опасно «подрезал» пьяный односельчанин. В ходе словесной перепалки хулиган пообещал наведаться к военнослужащему вечером, что и случилось. В момент нападения в доме участника СВО кроме него находились супруга и малолетний ребенок.

В апреле бойца спецоперации и его жену жестоко избили в городе Ростове Ярославской области. Мужчина возвращался с празднования дня рождения и на одной из центральных улиц города встретился с «этнической бандой», избивающей людей. Он решил вмешаться в ситуацию, однако вместе с супругой тоже подвергся избиению.

Пострадавшего били каждый раз, когда он приходил в сознание. В результате его госпитализировали, в больнице медики наложили ему корсет на шею.

До этого другого бойца Вооруженных сил России избили в Новосибирской области. Боец заступился за продавщицу в одном из кафе, что спровоцировало конфликт с четырьмя нетрезвыми мужчинами.

Несколькими днями ранее в подмосковных Котельниках таксист-мигрант оскорбил жену участника СВО, назвав ее проституткой. Супруг решил заступиться и провести беседу с приезжим водителем. Во время беседы мигрант сразу забыл русский язык, хотя в разговоре с женщиной уверенно на нем изъяснялся.