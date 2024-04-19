Задержан подозреваемый в убийстве из-за парковки в Москве Шахин Аббасов

Гражданин Азербайджана Шахин Аббасов, который подозревается в расправе над 25-летним жителем Москвы в районе Люблино из-за спора о парковке, задержали спустя двое суток после произошедшего.

За это время мигрант успел сходить в кафе недалеко от места расправы, сбежать из столицы и добраться до Ростовской области, где и был задержан.

Аббасова задержали вместе с двумя братьями

Подозреваемый в расправе и двое соучастников расправы были задержаны в Ростовской области. Один из них — старший брат Шахина, который помог ему сбежать с места преступления. Издание Baza при этом утверждает, что оба задержанных — его братья, их зовут Иса и Шохрат.

В ближайшее время он [Аббасов] будет доставлен в подразделение столичного СК, где следователи приступят к его допросу. Задержание производилось совместно с оперативными сотрудниками ГУ МВД России и ГУ МВД России по Москве ГСУ СК России по Москве

Ожидается, что 21-летнему подозреваемому в скором времени изберут меру пресечения в виде заключения под стражу.

Baza также утверждает, что всех троих задержали не в Ростовской, а в Запорожской области. По данным издания, машину с Шахином Аббасовым и его братьями еще утром в пятницу заметили в Ростовской области. Тогда на их поиски были нацелены все сотрудники полиции, но поймать сразу мужчин не удалось. Подозреваемым якобы удалось выехать в ЛНР и далее в Запорожье, где их разыскали. После задержания гражданина Азербайджана и его родственников привезли в станицу Казанская Ростовской области и передали полиции.

Следователи также опубликовали фотографии всех троих после задержания.

Аббасов успел после расправы посидеть в кафе

Кроме того, Baza сообщает, что после произошедшего вечером 17 апреля Шахин Аббасов отправился ужинать с друзьями и братьями в кафе. Его знакомый рассказал, что уже после ЧП виделся с ним в кафе, расположенном недалеко от места преступления. Они сделали заказ и во время разговора рассказали о произошедшем. По словам знакомого, братья гадали, что их может ждать дальше.

После беседы Аббасов вместе с братьями и знакомым поехали в другое заведение. Постояв у входа 10-15 минут, он сел в черную «Ладу» и уехал, утверждает издание.

Допрос Аббасова попал на видео

МВД России после задержания опубликовало видео допроса подозреваемого. На кадрах он отвечает на дважды повторяемый силовиком вопрос о своем имени, а также на вопрос о месте жительства и причине задержания. При этом его слова не слышны. Также снят черный автомобиль «Лада», на котором Аббасовы уехали из Москвы.

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Ранее стало известно, что пособники оказывали Аббасову содействие и помогали скрыться от полиции.

В квартире Аббасова нашли десятки миллионов рублей

Как стало известно ранее, во время обысков в московской квартире Шахина Аббасова следователи нашли более 44 миллионов рублей и 300 тысяч долларов США. Правоохранители изъяли эти деньги и вынесли в черных мешках. Теперь им предстоит узнать их принадлежность, а также оценить законность их получения и оборота. Обыски в квартире Аббасова прошли в ночь на пятницу, 19 апреля, уточнили в ведомстве.

Его отец Низами заявил, что эту сумму у знакомых занял он. После обыска его также увезли на допрос в СК.

На видео также попал момент, как женщина, ставшая понятой при обыске, в ответ на вопрос журналистов, сколько денег в квартире, отвечает: «До хера и больше!»

Ранее также сообщалось, что отец Аббасова получил российское гражданство благодаря фиктивному браку. Для беседы с ним привлекли переводчика.

17 апреля 21-летний Аббасов припарковал машину на тротуаре около подъезда жилого дома на улице Краснодарской. Молодой россиянин сделал ему замечание. В результате между мужчинами возник конфликт, в ходе которого Аббасов нанес местному жителю несовместимые с жизнью ножевые ранения.