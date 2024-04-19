Начались поиски помогавших скрыться подозреваемому в расправе пособников

Силовики ищут пособников, которые помогли скрыться подозреваемому Аббасову

Силовики ищут пособников, которые помогли скрыться гражданину Азербайджана Шахину Аббасову, подозреваемому в расправе над 25-летним жителем Москвы из-за места на парковке. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах.

По словам источника, материалы, которые уже удалось собрать силовикам, говорят о том, что пособники оказывали Аббасову содействие и помогали скрыться от полиции. Пока розыск по камерам и системам контроля не дает результатов, добавил он.

В настоящий момент правоохранители выясняют, мог ли подозреваемый покинуть территорию России. Ранее Аббасова объявили в розыск. Тогда сообщалось, что он уехал из Московского региона.