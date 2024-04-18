Подозреваемого в расправе над россиянином из-за парковки объявили в розыск

Подозреваемого в убийстве россиянина на парковке азербайджанца объявили в розыск

Правоохранительные органы объявили в федеральный розыск гражданина Азербайджана Шахина Аббасова, который подозревается в расправе над 25-летним жителем Москвы из-за места на парковке. Об этом сообщает ТАСС.

Собеседник агентства заявил, что Аббасов, вероятно, уже уехал из Московского региона.

Ранее сообщалось, что иностранца задержали, но потом эту информацию опровергли. При этом силовикам удалось задержать отца и друга подозреваемого. Их доставили в подразделение Следственного комитета России для проведения следственных действий.