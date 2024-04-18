Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:28, 18 апреля 2024Силовые структуры

Подозреваемого в расправе над россиянином из-за парковки объявили в розыск

Подозреваемого в убийстве россиянина на парковке азербайджанца объявили в розыск

Кадр: Telegram-канал Mash

Правоохранительные органы объявили в федеральный розыск гражданина Азербайджана Шахина Аббасова, который подозревается в расправе над 25-летним жителем Москвы из-за места на парковке. Об этом сообщает ТАСС.

Собеседник агентства заявил, что Аббасов, вероятно, уже уехал из Московского региона.

Ранее сообщалось, что иностранца задержали, но потом эту информацию опровергли. При этом силовикам удалось задержать отца и друга подозреваемого. Их доставили в подразделение Следственного комитета России для проведения следственных действий.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      «Гнать надо их из структур с треском». Кадыров призвал наказать полицейских после жесткого задержания главы МЧС Чечни

      Раскрыто праздничное меню москвичей

      Еще одна западная компания решила уйти из России

      Мать спасла жизнь пережившему остановку сердца новорожденному сыну

      Москвичам рассказали о погоде в выходные

      В России прокомментировали отказ страховщиков «Северного потока» от выплат

      Немецкая компания разработала программу для отслеживания вредных выбросов

      Россия отреагировала на желание Аргентины сотрудничать с НАТО

      Российский режиссер умер в 72 года

      Найдено укромное место для ночных забав Петра I

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше