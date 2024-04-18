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16:45, 18 апреля 2024Силовые структуры

Задержаны отец и друг подозреваемого в расправе над россиянином из-за парковки

В Москве силовики задержали отца и друга подозреваемого в убийстве на парковке

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Москве правоохранители задержали отца и друга подозреваемого в расправе над 25-летним местным жителем из-за места на парковке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчин доставили в подразделение СКР для проведения следственных действий. Следователи также проводят обыски по месту жительства подозреваемого и некоторых его знакомых. Силовики загрузили в систему распознавания лиц фотографии фигуранта и других участников драки.

17 апреля 21-летний иностранец припарковал машину на тротуаре около подъезда жилого дома на улице Краснодарской. Пострадавший сделал ему замечание. В результате между мужчинами возник конфликт, в ходе которого молодой человек нанес местному жителю несовместимые с жизнью ножевые ранения.

Ранее сообщалось, что следователи завели уголовное дело после инцидента. Личность подозреваемого установлена. Сейчас его ищут правоохранители.

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