Задержаны отец и друг подозреваемого в расправе над россиянином из-за парковки

В Москве силовики задержали отца и друга подозреваемого в убийстве на парковке

В Москве правоохранители задержали отца и друга подозреваемого в расправе над 25-летним местным жителем из-за места на парковке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчин доставили в подразделение СКР для проведения следственных действий. Следователи также проводят обыски по месту жительства подозреваемого и некоторых его знакомых. Силовики загрузили в систему распознавания лиц фотографии фигуранта и других участников драки.

17 апреля 21-летний иностранец припарковал машину на тротуаре около подъезда жилого дома на улице Краснодарской. Пострадавший сделал ему замечание. В результате между мужчинами возник конфликт, в ходе которого молодой человек нанес местному жителю несовместимые с жизнью ножевые ранения.

Ранее сообщалось, что следователи завели уголовное дело после инцидента. Личность подозреваемого установлена. Сейчас его ищут правоохранители.