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13:41, 18 апреля 2024Силовые структуры

После конфликта из-за парковки в Москве завели дело и начали искать виновника

В Москве следователи завели дело после убийства из-за парковки, преступника ищут

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Москве следователи завели уголовное дело после нападения 21-летнего молодого человека с ножом на 25-летнего мужчину из-за места на парковке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Личность подозреваемого установлена. Сейчас его ищут правоохранители.

По версии следствия, 17 апреля фигурант припарковал машину на тротуаре около подъезда жилого дома на улице Краснодарской. Пострадавший сделал ему замечание. В результате между мужчинами возник конфликт, в ходе которого молодой человек нанес местному жителю несовместимые с жизнью ножевые ранения.

По информации Telegram-канала «112», фигурант может передвигаться на ВАЗ-2101 или БМВ. В доме, рядом с которым произошла расправа, живут его отец и брат. При этом подозреваемый находится в России незаконно, так как его регистрация просрочена.

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