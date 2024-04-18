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09:04, 18 апреля 2024Силовые структуры

Мужчину ранили ножом в конфликте из-за парковки в Москве

В Москве водитель ранил мужчину ножом из-за места на парковке

Кадр: Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости»

В Москве 22-летний юноша напал с ножом на 25-летнего мужчину из-за места на парковке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

По данным ведомства, инцидент произошел около подъезда дома на улице Краснодарской в районе Люблино. Как уточняет РЕН ТВ, потерпевший попросил автовладельца убрать машину, которую тот припарковал прямо у подъезда. Однако водитель разозлился и ранил его ножом. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, а нападавший с возможным сообщником сбежали.

Следователи осмотрели место происшествия и опросили свидетелей потасовки. Решается вопрос о возбуждении дела.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина набросился на сотрудников и посетителей ресторана и открыл стрельбу.

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      Екатерина Кашурникова
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