Мужчину ранили ножом в конфликте из-за парковки в Москве

В Москве водитель ранил мужчину ножом из-за места на парковке

В Москве 22-летний юноша напал с ножом на 25-летнего мужчину из-за места на парковке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

По данным ведомства, инцидент произошел около подъезда дома на улице Краснодарской в районе Люблино. Как уточняет РЕН ТВ, потерпевший попросил автовладельца убрать машину, которую тот припарковал прямо у подъезда. Однако водитель разозлился и ранил его ножом. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, а нападавший с возможным сообщником сбежали.

Следователи осмотрели место происшествия и опросили свидетелей потасовки. Решается вопрос о возбуждении дела.

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