Мужчина набросился на сотрудников ресторана и выстрелил в одного из посетителей

В Петербурге мужчина стал душить людей в ресторане и выстрелил в одного из них

В Санкт-Петербурге мужчина набросился на сотрудников и посетителей ресторана и открыл стрельбу. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в ночь на 12 апреля в одном из ресторанов на улице Ворошилова. Неизвестный мужчина напал на людей в заведении и начал их душить. Затем он стал угрожать окружающим оружием и выстрелил в ногу из травматического пистолета одному из посетителей.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали нападавшего и изъяли у него пистолет. 44-летнего пострадавшего доставили в больницу с ранением стопы, его состояние оценивается как удовлетворительное.

«Сотрудниками полиции задержан 44-летний ранее судимый житель Подпорожья Ленобласти, имеющий при себе травматический пистолет, которым он нанес огнестрельное ранение своему ровеснику», — сообщили в пресс-службе МВД.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области сотрудники правоохранительных органов нашли и задержали подозреваемого, устроившего стрельбу в кафе башкирского города Ишимбай. По версии следствия, в ночь на 6 апреля в кафе произошел конфликт между двумя пьяными компаниями, в ходе которой один из участников получил смертельное ранение.