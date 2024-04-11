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17:01, 11 апреля 2024Силовые структуры

Сбежавший после стрельбы в российском кафе задержан в другом регионе

СК: задержан мужчина, застреливший случайного человека в кафе Ишимбая

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Волгоградской области сотрудники правоохранительных органов нашли и задержали подозреваемого, устроившего стрельбу в кафе башкирского города Ишимбая. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) России.

37-летний житель Ишимбая ехал на попутном автомобиле по территории Волгоградской области в сторону Ростова-на-Дону. Он был объявлен в федеральный розыск после ЧП. В настоящее время мужчину доставляют к следователю.

По версии следствия, в ночь на 6 апреля в кафе произошел конфликт между двумя пьяными компаниями. Перепалка переросла в драку, в ходе которой один из участников ссоры выстрелил из пистолета. Пуля попала в голову 23-летнему посетителю кафе, не участвовавшему в конфликте. Несмотря на усилия медиков он не выжил от полученного ранения.

После стрельбы подозреваемый скрылся.

11 апреля сообщалось, что в Пермском крае капитан полиции открыл огонь из табельного оружия по двум своим друзьям после застолья. Наутро мужчина не смог вспомнить о содеянном, его отстранили от службы.

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      Любовь Ширижик
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