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09:35, 11 апреля 2024Силовые структуры

Капитан российской полиции пришел в квартиру к друзьям и открыл по ним огонь

В Перми капитан полиции расстрелял друзей из табельного оружия после застолья

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Пермском крае капитан полиции открыл огонь из табельного оружия по двум своим друзьям после застолья. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, нападавший, занимающий должность сотрудника уголовного розыска в Березниках, договорился увидеться с друзьями накануне вечером. Мужчины встретились в гараже, а затем направились в квартиру к одному из них, где распивали спиртные напитки. Ночью полицейский направился домой, но затем вернулся в жилище друга и открыл огонь. Одного из пострадавших он ранил в живот, а другого – в спину.

Наутро мужчина не смог вспомнить о содеянном, его отстранили от службы. Сейчас в отношении него начата служебная проверка.

Ранее Вилюйский районный суд назначил административный арест на 15 суток устроившему стрельбу у бара 25-летнему местному жителю.

ЖЗЛ
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