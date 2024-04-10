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14:22, 10 апреля 2024Силовые структуры

Устроившего стрельбу у бара россиянина арестовали на 15 суток

Суд арестовал на 15 суток жителя Вилюйска за стрельбу у бара

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Вилюйский районный суд назначил административный арест сроком на 15 суток устроившему стрельбу у бара 25-летнему местному жителю. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Республики Саха (Якутия).

Мужчина признан виновным по статье 19.3 КоАП РФ («Неподчинение законному требованию сотрудника правоохранительных органов»).

Суд установил, что ранним утром 7 апреля возле заведения «Ритм Клуб» на улице Ленина сотрудники полиции услышали два выстрела, а затем увидели вооруженного мужчину. Увидев полицейских, он попытался скрыться. Оружие стрелок выбросил возле забора. Но силовики догнали его и, применив физическую силу и специальные средства, задержали.

Стрельбе предшествовал конфликт пьяного мужчины с посетителем бара. Они подрались, а затем житель Вилюйска съездил на такси к знакомому, взял у него гладкоствольное ружье с патронами и вернулся к месту потасовки, чтобы напугать оппонента. Возле бара мужчина дважды выстрелил в воздух, на звуки прибыли полицейские и скрутили его.

В результате происшествия никто не пострадал. Хозяину ружья грозит наказание за то, что он отдал оружие. Оно у него было зарегистрировано по всем нормам закона.

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      Любовь Ширижик
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