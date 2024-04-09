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20:54, 9 апреля 2024Силовые структуры

Россиянин подрался в кафе-баре и устроил стрельбу около заведения

В Якутии задержали мужчину, устроившего стрельбу около кафе-бара

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Якутии полицейские задержали 25-летнего хулигана, устроившего стрельбу около развлекательного центра. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, в ночь на 7 апреля в кафе-баре два посетителя подрались. Пьяный фигурант уехал после ссоры на такси к знакомому, одолжил у него гладкоствольное ружье и вернулся в заведение, чтобы напугать обидчика. Он несколько раз выстрелил в воздух у входа в бар. Полицейские услышали звуки стрельбы и сразу же задержали россиянина. Он пытался скрыться и выбросил оружие с патронами.

Отмечается, что это ружье зарегистрировано в установленном порядке на 24-летнего друга задержанного. Сейчас оно изъято. Возбуждено дело по части 2 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге подростки с пистолетом напали на отца и сына у метро «Черная речка» из-за девичьей куртки, которую якобы пострадавший несовершеннолетний не вернул знакомой около полугода назад.

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      Екатерина Кашурникова
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