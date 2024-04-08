В Петербурге подростки напали с пистолетом на отца и сына из-за девичьей куртки

В Петербурге подростки с пистолетом напали на отца и сына у метро из-за куртки

В Санкт-Петербурге подростки с пистолетом напали на отца и сына у метро «Черная речка» из-за девичьей куртки, которую якобы пострадавший несовершеннолетний не вернул знакомой около полугода назад. Об этом сообщает «Фонтанка».

По сведениям издания, все произошло накануне вечером у дома 2 по улице Савушкина. Несколько пассажиров метро заявили в полицию о потасовке подростков и увиденном пистолете.

Потерпевшие также обратились к сотрудникам правоохранительных органов. 45-летний горожанин пояснил, что группа молодых людей потребовала у него и его 18-летнего сына 35 тысяч рублей за куртку, которую тот взял у подруги. После отказа мужчину и юношу повалили на землю и начали избивать руками и ногами. Один из нападавших несколько раз выстрелил вверх из аэрозольного оружия, после чего вся компания скрылась.

Позже на платформе «Черной речки» задержали старшеклассника, состоящего на учете. При досмотре у него обнаружили аэрозольный пистолет. Парня доставили в отдел, а после отпустили под обязательство о явке. Потерпевшим же была оказана медицинская помощь. Во время потасовки они получили ушибы, ссадины и сотрясение.

Ранее сообщалось, что в Москве трое молодых людей напали с газовым баллончиком на 17-летнего подростка.