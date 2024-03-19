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12:38, 19 марта 2024Силовые структуры

В Москве трое молодых людей напали с газовым баллончиком на подростка

В Москве задержали троих напавших с газовым баллончиком на подростка

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Москве следователи задержали троих молодых людей по подозрению в нападении с газовым баллончиком на 17-летнего подростка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.

В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»). В ближайшее время фигурантам будет предъявлено обвинение.

По данным ведомства, напавшим 19, 20 и 22 года. Ночью 17 марта они распылили газовый баллончик в лицо подростку и избили его, а потом отвели в безлюдную зону, где заставили пострадавшего перевести им 15 тысяч рублей. Получив деньги, злоумышленники скрылись.

Ранее сообщалось, что в Волгограде задержали двух 17-летних подростков, подозреваемых в разбойном нападении и краже.

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      Анна Габай
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