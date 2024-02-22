Двух российских подростков заподозрили в нападении с ножом и краже

В Волгограде задержали двух подростков по делу о нападении с ножом и краже

В Волгограде задержали двух 17-летних подростков, подозреваемых в разбойном нападении и краже. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, 14 февраля молодые люди напали около жилого дома на местного жителя и похитили его телефон. С него фигуранты перевели 24 тысячи рублей себе на счет. Через пять дней юноши совершили еще одно нападение, но на этот раз с ножом. Они избили около магазина мужчину и похитили у него 75 тысяч рублей.

Подростки не учатся и не работают, а также отрицательно характеризуются. Решается вопрос о мере пресечения.

Ранее сообщалось, что суд в Орле арестовал подростка, обвиняемого в поджоге релейного шкафа.