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20:57, 22 февраля 2024Силовые структуры

Двух российских подростков заподозрили в нападении с ножом и краже

В Волгограде задержали двух подростков по делу о нападении с ножом и краже

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В Волгограде задержали двух 17-летних подростков, подозреваемых в разбойном нападении и краже. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, 14 февраля молодые люди напали около жилого дома на местного жителя и похитили его телефон. С него фигуранты перевели 24 тысячи рублей себе на счет. Через пять дней юноши совершили еще одно нападение, но на этот раз с ножом. Они избили около магазина мужчину и похитили у него 75 тысяч рублей.

Подростки не учатся и не работают, а также отрицательно характеризуются. Решается вопрос о мере пресечения.

Ранее сообщалось, что суд в Орле арестовал подростка, обвиняемого в поджоге релейного шкафа.

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      Илона Палей
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