Подозреваемый в расправе над россиянином из-за парковки задержан

В Москве правоохранители задержали зарезавшего мужчину из-за парковки иностранца

В Москве правоохранители задержали 21-летнего иностранца, который подозревается в расправе над 25-летним местным жителем из-за места на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, подозреваемого и его друга поймали на улице Большие поля. Сейчас молодых людей везут в подразделение Следственного комитета России (СКР) для проведения следственных действий. Им предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ.

При этом источник РИА Новости заявил, что поиски иностранца все еще продолжаются.

17 апреля фигурант припарковал машину на тротуаре около подъезда жилого дома на улице Краснодарской. Пострадавший сделал ему замечание. В результате между мужчинами возник конфликт, в ходе которого молодой человек нанес местному жителю несовместимые с жизнью ножевые ранения.

После случившегося следователи завели уголовное дело. А потом силовики задержали отца и друга подозреваемого.