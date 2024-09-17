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17:44, 17 сентября 2024Силовые структуры

Суд снова продлил арест шестерым фигурантам дела о расправе над байкером в Москве

В Москве суд снова продлил арест шестерым обвиняемым в деле об убийстве байкера
Начало событий в новости Мигранта, зарезавшего москвича из-за парковки, задержали. Он успел доехать до Ростовской области

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве Басманный суд снова продлил содержание под стражей шестерым обвиняемым по делу о расправе над байкером Кириллом Ковалевым, которая произошла из-за спора о парковке в московском районе Люблино. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, суд продлил меру пресечения до 18 декабря в отношении Шахина Аббасова, Низами Аббасова, Бахтияра Аббасова, Шохрата Аббасова, Иссахана Аббасова и Нахида Гусейнова.

Нападение на Ковалева произошло 17 апреля. Тогда 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов ударил ножом байкера, который сделал ему замечание за парковку на тротуаре у жилого многоэтажного дома на улице Краснодарской в Москве. Сразу после этого он скрылся, его вместе с братьями задержали в Ростовской области.

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      Анна Габай
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