Суд снова продлил арест шестерым фигурантам дела о расправе над байкером в Москве

В Москве суд снова продлил арест шестерым обвиняемым в деле об убийстве байкера

В Москве Басманный суд снова продлил содержание под стражей шестерым обвиняемым по делу о расправе над байкером Кириллом Ковалевым, которая произошла из-за спора о парковке в московском районе Люблино. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, суд продлил меру пресечения до 18 декабря в отношении Шахина Аббасова, Низами Аббасова, Бахтияра Аббасова, Шохрата Аббасова, Иссахана Аббасова и Нахида Гусейнова.

Нападение на Ковалева произошло 17 апреля. Тогда 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов ударил ножом байкера, который сделал ему замечание за парковку на тротуаре у жилого многоэтажного дома на улице Краснодарской в Москве. Сразу после этого он скрылся, его вместе с братьями задержали в Ростовской области.