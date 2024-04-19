Допрос расправившегося с москвичом из-за парковки мигранта попал на видео

МВД опубликовало кадры допроса мигранта, убившего москвича из-за парковки

Начало событий в новости Расправившийся с москвичом из-за парковки мигрант попался

Допрос гражданина Азербайджана Шахина Аббасова, ударившего ножом москвича из-за парковки, попал на видео. Ролик в своем Telegram-канале в пятницу, 19 апреля, опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На кадрах задержанный отвечает на вопросы силовиков, называя свое имя и адрес проживания.

Подозреваемый в расправе над байкером попался сотрудникам правоохранительных органов в Ростовской области 19 апреля. Вместе с ним были задержаны двое мужчин, один из которых — старший брат, который помог Аббасову сбежать с места преступления.

