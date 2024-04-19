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14:11, 19 апреля 2024Силовые структуры

Расправившийся с москвичом из-за парковки мигрант попался

Силовики поймали мигранта, зарезавшего байкера из-за парковки в Москве

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Силовики задержали гражданина Азербайджана, ударившего ножом москвича из-за парковки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

21-летнему подозреваемому в скором времени изберут меру пресечению в виде заключения под стражу. Его везут на допрос к следователю.

Вместе с ним задержаны двое мужчин, один из них его старший брат, который помог ему сбежать с места преступления, уточняет Telegram-канал SHOT.

Сотрудники правоохранительных органов сумели поймать Шахина Аббасова в Ростовской области, куда он добрался после побега из Москвы.

17 апреля он ударил ножом байкера, сделавшего ему замечание за парковку на тротуаре у жилого многоэтажного дома на улице Краснодарской. Пострадавший не выжил от сильной кровопотери. После преступления подозреваемый скрылся. В ходе обыска у него дома силовики нашли 44 миллиона рублей.

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      Любовь Ширижик
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