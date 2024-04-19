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08:26, 19 апреля 2024Силовые структуры

У подозреваемого в расправе над россиянином из-за парковки нашли миллионы рублей

В квартире подозреваемого в убийстве байкера на парковке нашли 44 млн рублей

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Во время обысков в московской квартире Шахина Аббасова, который подозревается в расправе над 25-летним жителем столицы из-за места на парковке, следователи нашли более 44 миллионов рублей и 300 тысяч долларов США. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Правоохранители изъяли эти деньги. Теперь им предстоит узнать их принадлежность, а также оценить законности их получения и оборота. Обыски в квартире Аббасова прошли в ночь на пятницу, 19 апреля, уточнили в ведомстве.

Ранее Аббасова, который является гражданином Азербайджана, объявили в федеральный розыск. Предположительно, он уже уехал из Московского региона.

17 апреля 21-летний азербайджанец припарковал машину на тротуаре около подъезда жилого дома на улице Краснодарской. Местный житель сделал ему замечание. В результате между мужчинами возник конфликт, в ходе которого приезжий нанес мужчине несовместимые с жизнью ножевые ранения.

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      Варвара Митина
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