Под Москвой мигрант назвал проституткой жену бойца СВО и встретился с ее мужем

В Котельниках мигрант оскорбил жену участника СВО, его нашел муж россиянки

В подмосковных Котельниках мигрант оскорбил жену участника специальной военной операции (СВО). Ее муж нашел иностранца и провел с ним беседу. Видеозапись встречи опубликовал Telegram-канал «Русская община Москва».

Ранее Telegram-канал «Русская община ZOV» опубликовал обращение жены бойца СВО. Она рассказала, что мужчина предложил ей услуги частного извоза, а во время поездки стал обзывать ее после вопроса о выбранном маршруте.

На встрече с мужем россиянки представившийся Мусой мигрант извинился перед оскорбленной им женщиной. «Вы зачем ее проституткой называли? (...) Это моя законная жена», — спрашивает у него боец. Во время беседы жена военнослужащего отметила, что мигрант «сразу забыл» русский язык, хотя во время поездки он, по ее словам, уверенно изъяснялся по-русски.

В январе в Челябинске мигранты напали на участников СВО. Одного из участников спецоперации били чем-то похожим на дубинку, а после стали заливать из перцового баллончика. Этим случаем заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и поручил доложить ему о ходе расследования.