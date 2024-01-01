Пьяные мигранты напали на участников СВО в Челябинске

СК возбудил дело после нападения пьяных мигрантов на бойцов СВО в Челябинске

В Челябинске мигранты напали на участников специальной военной операции (СВО). Инцидент произошел в новогоднюю ночь во дворе жилого дома в Советском районе города, сообщает 31tv.ru. Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о хулиганстве.

Как пишет 31tv.ru, группа нетрезвых мигрантов, выкрикивая угрозы, напала на компанию демобилизованных и их жен. Одного из участников СВО били чем-то похожим на дубинку, а после стали заливать из перцового баллончика.

Знакомый участников СВО Александр Воложанин рассказал, что демобилизованных было трое, они ждали такси вместе со своими женами. По его словам, мигранты не выглядели взрослыми.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах. Ситуацию также взял на контроль полицейский главк по Челябинской области.