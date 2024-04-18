Священника и участника СВО подозревают в участии в ОПГ. Банда 20 лет похищала и убивала людей в Белгородской области

Священник и военный арестованы до 6 июня по делу об убийствах под Белгородом

17 апреля Московский городской суд оставил под стражей священнослужителя Станислава Дементеева, военнослужащего Игоря Селютина и предпринимателя Степана Морозова. По версии следствия, они были членами ОПГ, действовавшей в Белгородской области.

Защита попыталась добиться изменения меры пресечения. Несмотря на все доводы адвокатов, суд решил, что фигуранты могут скрыться, и продлил им арест до 6 июня.

ОПГ была создана в конце 1980-х годов

По версии следствия, в конце 1980-х — начале 1990-х годов неизвестный создал в Белгородской области организованную преступную группировку (ОПГ). Членов банды набирали среди жителей Губкинского района. В какой-то момент к ним присоединились Дементеев, Селютин и Морозов.

Активная деятельность группировки приходится на период с 1997 по 2017 годы. За это время злоумышленники совершали заказные убийства и похищения людей с целью обогащения.

Подробности в интересах следствия не раскрываются. По информации источников «Коммерсанта», речь идет как минимум о нескольких десятках тяжких и особо тяжких преступлениях.

Лишь две жертвы ОПГ смогли выжить — женщина и гражданин Абхазии. Еще двоих потерпевших найти не удалось до сих пор.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по трем статьям: «Убийство», «Похищение человека» и «Вымогательство».

Один из участников ОПГ ушел на СВО, а другой — в церковь

В ходе расследования уголовного дела следователи выяснили, что один из предполагаемых лидеров ОПГ отправился в зону проведения специальной военной операции (СВО). В ходе боевых действий он погиб.

На передовой следователям удалось найти и объявленного в розыск Селютина. До задержания он служил в бригаде «Пятнашка», долгое время воюющей на Донбассе. Также военнослужащий был награжден медалью «За освобождение Кодора» за участие в боевых действиях на территории Абхазии.

Другой фигурант дела, Дементеев, крестился и приобрел имя Евстафий. Сначала он был клириком в Северобайкальской епархии в Бурятии, а затем совершал богослужения в приходе храма Всех Святых, в земле Российской просиявших, в селе Беленихино Прохоровского района Белгородской области.

Суд оставил фигурантов дела под арестом

В ходе судебного заседания адвокат Селютина заявил, что обвинения являются безосновательными, а также с момента инкриминируемых его подзащитному деяний прошло 26 лет. Юрист также ссылался на множество почетных грамот и благодарностей за «образцовое исполнение служебного долга, высокое профессиональное мастерство и успехи, достигнутые в ходе СВО» и отмечал, что фигурант не создавал угрозы для общества.

Несмотря на это, суд решил оставить фигурантов под стражей. Это объяснилось тем, что они могут «воспользоваться связями в криминальном мире» и скрыться от правосудия за границей, в том числе на территории Украины.