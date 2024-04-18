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02:51, 18 апреля 2024Силовые структуры

Священника и военнослужащего арестовали по подозрению в участии в ОПГ

«Ъ»: священника и военного арестовали по делу об убийствах 20-летней давности
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Global Look Press

Священник и военнослужащий стали фигурантами уголовного дела об убийствах и похищениях людей в Белгородской области, они арестованы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По версии следствия, в 1980-1990-е годы неустановленное лицо создало организованную преступную группировку (ОПГ), в которую входили жители Губкинского района Белгородской области. Среди них были священник Станислав Дементеев, военнослужащий Игорь Селютин и предприниматель Степан Морозов.

В период с 1997 по 2017 годы члены ОПГ похищали и убивали людей ради личного обогащения. Как минимум две предполагаемых жертвы злоумышленников не найдены до сих пор.

В рамках расследования преступлений прошлых лет Селютин был объявлен в федеральный и международный розыск. Его нашли и задержали на передовой в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Несмотря на доводы защиты, Московский городской суд оставил фигурантов под стражей как минимум до 6 июня. У следствия есть основания полагать, что в случае избрания другой меры пресечения подозреваемые могут сбежать и скрыться.

Ранее в Луганской народной республике (ЛНР) задержали бойца войсковой части «Шторм», который, предварительно, расправился с двумя сослуживцами в ходе пьяной ссоры.

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      Евгений Силаев
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