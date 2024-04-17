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16:44, 17 апреля 2024Силовые структуры

В российском регионе задержали бойца «Шторма» за расправу над сослуживцами

В ЛНР задержан боец «Шторма», подозреваемый в убийстве двух сослуживцев

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Луганской народной республике (ЛНР) задержали бойца войсковой части «Шторм», который, предварительно, расправился с двумя сослуживцами в ходе пьяной ссоры. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в МВД региона.

По данным издания, тела двух военнослужащих с огнестрельными ранениями были обнаружены 16 апреля в одном из домов в Красном переулке Лисичанска. Вскоре сотрудники полиции задержали подозреваемого — уроженца Пермского края Василия Сажина, который проходил службу в военной части «Шторм».

Во время допроса мужчина рассказал, что распивал спиртные напитки вместе с сослуживцами вечером 15 апреля. Между мужчинами завязалась ссора, в ходе которой нападавший выстрелил в знакомых из автомата Калашникова, а затем скрылся с места преступления.

В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Ранее военнослужащий уже был судим за кражу и угрозу убийством.

Ранее в Курской области срочник выстрелил в двух сослуживцев, не ответивших ему на «Стой! Кто идет?».

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      Олеся Мицкевич
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