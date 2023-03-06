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10:48, 6 марта 2023Силовые структуры

Российский срочник расстрелял на посту двоих сослуживцев

В Курской области срочник ночью расстрелял сослуживцев, не ответивших на «Стой! Кто идет?»

Фото: РИА Новости

В Курской области срочник расстрелял двоих сослуживцев, не ответивших ему на «Стой! Кто идет?». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

ЧП произошло в ночь на 6 марта на посту в военной части в Суджанском районе. Погибли военнослужащие 22 и 19 лет.

По предварительным данным, срочник нес дежурство, когда заметил двух солдат. Когда они проигнорировали его вопрос, он открыл огонь из автомата Калашникова. Один из военных погиб на месте, второй скончался в больнице.

В настоящее время идет проверка, в том числе правоохранители выясняют, что военнослужащие ночью делали у поста.

Погибшие отслужили по призыву восемь месяцев.

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Любовь Ширижик
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