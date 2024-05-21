«Свошный ушлепок!» В дом военного после дорожного конфликта ворвалась толпа мужчин. Их возглавлял депутат

Под Калугой толпа во главе с местным депутатом ворвалась в дом бойца СВО

Толпа пьяных мужчин во главе с депутатом ворвалась в дом к бойцу-отпускнику специальной военной операции (СВО) в Калужской области после дорожного конфликта. Его называли «свошным ушлепком» и били, пока тот не потерял сознание.

Злоумышленники вломились в жилище, вытащили военнослужащего на улицу и били ему преимущественно в голову, сопровождая это различными оскорблениями.

Нападение произошло после стычки бойца с пьяным односельчанином

Причиной нападения стала дорожная разборка. Машину российского бойца опасно «подрезал» односельчанин, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В результате между водителями произошла словесная перепалка, в ходе которой пьяный мужчина угрожал связями с депутатом местного сельского поселения Романом Викторовичем. Тогда хулиган пообещал наведаться к военнослужащему вечером, что и случилось.

В тот же день к дому мужчины приехала толпа злоумышленников на четырех авто во главе с тем самым депутатом. В этот момент в доме были жена и малолетний ребенок пострадавшего. В результате нападения боец СВО получил множественные переломы костей лица и пазух носа.

Бойца СВО избивали сразу 5-6 человек

Прибывшие на вызов полицейские опросили свидетелей, сделали фото и уехали с места. Пострадавший сам обратился в больницу, где снял побои. По его словам, его избивали сразу 5-6 человек. «В 90-е даже бандиты себе такого не позволяли», — подчеркнул он.

После этого мужчина написал заявление в полицию и обратился за поддержкой в Русскую Общину, которая, в свою очередь, взяла семью военнослужащего под защиту. «Просим компетентные органы обратить внимание на этот инцидент, так как есть опасения, что дело могут "замять" из-за влиятельных связей подозреваемых», — попросили в братстве.

Сам 37-летний боец рассказал, что недавно приехал домой в отпуск. До этого он семь месяцев был в Херсоне.

Ранее подростки толпой избили бойца СВО

В мае также сообщалось, что на Кубани толпа подростков избила участника СВО и попала на видео. На кадрах один из хулиганов сбивает мужчину с ног, от чего тот падает на асфальт. В это время к ним подбегают еще несколько человек из той же компании, обступая дерущихся полукругом.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Инцидент произошел в парке станицы Челбасской Каневского района. Между подростками и мужчиной разгорелся конфликт, причины которого не сообщаются. В результате драки пострадавшему нанесли удары по голове и телу. В отношении нападавших было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, им предстоит беседа со следователем.