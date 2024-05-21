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09:16, 21 мая 2024Россия

Толпа во главе с депутатом ворвалась в дом бойца СВО с криком «свошный ушлепок»

Под Калугой толпа ворвалась в дом бойца СВО, их возглавлял местный депутат

Кадр: Telegram-канал «Русская община ZOV»

В Калужской области толпа мужчин ворвалась в дом участника специальной военной операции (СВО). Их возглавлял местный депутат, сообщает Telegram-канал «Русская община ZOV».

По информации издания, поводом для этого стал конфликт на дороге. После того как автомобиль фронтовика подрезал пьяный односельчанин, между ними началась перепалка. В ходе спора мужчина пригрозил бойцу своими связями и пообещал прийти к нему вместе с подмогой. Вечером того же дня к дому участника СВО съехались сразу несколько машин.

По словам военнослужащего, в числе ворвавшихся в его дом мужчин был и депутат, о котором упоминал его оппонент. Мужчины вытащили бойца на улицу и избили его с криками «свошный ушлепок». Пострадавший получил переломы костей лица. Он зафиксировал побои и обратился в полицию.

Ранее на Кубани избили другого участника спецоперации. На опубликованной видеозаписи видно, что на него напали подростки. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

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      Алан Босиков
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