Героя России избили и переехали на тракторе в Подмосковье. Он решил дать отпор мигрантам, а те напали на него

В Подмосковье мигранты избили Героя России и переехали его на тракторе

В деревне Вырубово Московской области мигранты напали на местного жителя, избили и переехали его на тракторе. Оказалось, что пострадавший является Героем России.

В дело вмешался глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин, поручив разобраться в ситуации. Следователи сообщают, что на данный момент виновные все еще не привлечены к ответственности.

Жители деревни страдают от поведения и угроз приезжих

Жители Вырубово страдают от угроз приезжих из Средней Азии, которые массово заполонили населенный пункт и обосновались в хостеле. После их заселения люди начали сталкиваться с постоянным запахом горелой резины и шумом от строительной техники. Они утверждают, что вибрация от техники разрушает их дома. Недовольным их поведением в том числе стал Герой России 69-летний Евгений Черняев. Он начал конфликтовать с мигрантами, из-за чего те напали на него.

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Мужчина систематически фиксировал нарушения со стороны приезжих и обращался в различные инстанции, однако его действия не принесли никаких результатов. В апреле прошлого года он подвергся нападению. Причиной стал протест Черняева против нарушений правил дорожного движения и тишины в деревне.

Герой России обращался в полицию, но уголовное дело не возбудили

Известно, что после нападения Черняев обращался к правоохранителям, но его заявление не рассмотрели должным образом. По словам заявителя, его не приглашали на дознание и в результате уголовное дело так и не было возбуждено.

Сейчас председатель СК поручил провести проверку по данному факту и представить доклад о предварительно установленных обстоятельствах. Отмечается, что Черняеву чудом удалось избежать тяжелых травм. Он отделался ушибами и незначительными телесными повреждениями.

Александр Бастрыкин Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Черняев погружался к «Курску» и участвовал в съемках «Титаника»

Евгений Черняев с 1987 года в рамках 37 экспедиций совершал погружения в воды Атлантического, Тихого, Индийского, Северного Ледовитого океанов, а также Байкала. Кроме того, он был участником девяти походов в Норвежское море к месту катастрофы атомной подлодки «Комсомолец» и экспедиции на затонувший в Баренцевом море атомный подводный ракетный крейсер «Курск».

В 2007 году в ходе Высокоширотной глубоководной экспедиции выполнил рекордное погружение в географической точке Северного полюса. До этого, в 1990-е годы совместно с командой известного американского режиссера Джеймса Кэмерона работал на месте катастрофы лайнера «Титаник». Отснятые материалы в том числе были использованы при создании одноименной кинокартины. По состоянию на 2008 год Черняев совершил свыше 420 погружений и провел под водой около 3,9 тысячи часов. Является одним из самых опытных глубоководных пилотов. Звание Героя России он получил в 2008 году. Помимо этого, Черняев награжден орденами Трудового Красного Знамени (за участие в создании ГОА «Мир»), Мужества (за проведение специальных подводных операций на подлодке «Комсомолец»).

Ранее нелегальный мигрант зарезал москвича из-за парковки

17 апреля 21-летний нелегальный мигрант Шахин Аббасов ударил ножом байкера. Москвич сделал иностранцу замечание из-за парковки на тротуаре у подъезда многоэтажки на Краснодарской улице, после чего тот напал на него. Сразу после случившегося Аббасов скрылся, его вместе с братьями задержали через два дня в Ростовской области.

22 апреля Аббасов выступил в суде против своего ареста. Он заявил, что сожалеет о случившемся и не хотел, чтобы так получилось, а также попросил не привлекать своих родственников в качестве обвиняемых. Он признал вину частично, не согласившись с квалификацией. По этому делу обвинение предъявлено шестерым мужчинам. Их обвиняют в расправе группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений и пособничестве в данном преступлении.

В России намерены ужесточить условия пребывания мигрантов

Власти России захотели ужесточить условия пребывания мигрантов. Для этого Минтруд планирует ввести целевой набор, а сроки договоров хотят ограничить двумя годами. Соответствующий законопроект уже готов.

По мнению представителей ведомства, двух лет достаточно для работы над проектом. Далее работодатель сможет снова воспользоваться этим механизмом, при этом целевым набором будет заниматься специальная компания. После завершения трудового договора мигранту отводится определенное количество времени, чтобы покинуть территорию РФ. Кроме того, власти хотят урегулировать вопрос проживания иностранцев в соответствии с жилищным законодательством России. Так, мигранты не смогут жить во временных бытовках или вагончиках. Благодаря нововведениям легче будет контролировать пребывание приезжих в стране.