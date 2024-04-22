Следствие запросило арест шестерым фигурантам дела о расправе над москвичом

В Москве запросили арест 6 фигурантам дела об убийстве москвича из-за парковки

Следствие просит арестовать шестерых фигурантов дела о расправе над москвичом во время конфликта на парковке в Люблино. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Шестерым мужчинам предъявлено обвинение в расправе группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений и пособничестве в данном преступлении. Ходатайство следствия о заключении под стражу обвиняемых поступило в суд. В ближайшее время им изберут меру пресечения.

17 апреля 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов ударил ножом байкера, сделавшего ему замечание за парковку на тротуаре у жилого многоэтажного дома на улице Краснодарской в Москве. После этого Аббасов скрылся, его вместе с братьями задержали через два дня в Ростовской области.