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14:27, 22 апреля 2024Силовые структуры

Следствие запросило арест шестерым фигурантам дела о расправе над москвичом

В Москве запросили арест 6 фигурантам дела об убийстве москвича из-за парковки

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Следствие просит арестовать шестерых фигурантов дела о расправе над москвичом во время конфликта на парковке в Люблино. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Шестерым мужчинам предъявлено обвинение в расправе группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений и пособничестве в данном преступлении. Ходатайство следствия о заключении под стражу обвиняемых поступило в суд. В ближайшее время им изберут меру пресечения.

17 апреля 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов ударил ножом байкера, сделавшего ему замечание за парковку на тротуаре у жилого многоэтажного дома на улице Краснодарской в Москве. После этого Аббасов скрылся, его вместе с братьями задержали через два дня в Ростовской области.

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      Илона Палей
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