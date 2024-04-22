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14:37, 22 апреля 2024Силовые структуры

Ударивший ножом москвича из-за парковки отказался признавать вину

Ударивший ножом москвича из-за парковки Аббасов выступил против своего ареста

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Гражданин Азербайджана Шахин Аббасов, обвиняемый в расправе над москвичом из-за парковки, выступил в суде против своего ареста. Об этом сообщает РИА Новости.

Аббасов вину не признал и заявил, что сожалеет и не хотел, чтобы так получилось, а также попросил не привлекать своих родственников в качестве обвиняемых.

Ранее следствие запросило арест шестерым фигурантам дела. Им предъявлено обвинение в расправе группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений и пособничестве в преступлении.

По данным следствия, 17 апреля 21-летний Аббасов ударил ножом байкера, который сделал ему замечание за парковку на тротуаре у жилого многоэтажного дома на улице Краснодарской в Москве. Сразу после этого Аббасов скрылся, его вместе с братьями задержали в Ростовской области.

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      Илона Палей
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