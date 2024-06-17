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20:24, 17 июня 2024Силовые структуры

Суд продлил арест шестерым фигурантам дела о расправе над байкером в Москве

В Москве суд продлил арест шестерым фигурантам дела о расправе над байкером
Начало событий в новости Мигранта, зарезавшего москвича из-за парковки, задержали. Он успел доехать до Ростовской области

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве Басманный суд продлил арест шестерым фигурантам дела о расправе над байкером Кириллом Ковалевым из-за замечания о парковке, в том числе основному обвиняемому Шахину Аббасову. Об этом «Ленте.ру» сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города.

Обвиняемые остаются под стражей на срок до 18 сентября 2024 года.

Нападение на Ковалева произошло 17 апреля. Тогда 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов ударил ножом байкера, который сделал ему замечание за парковку на тротуаре у жилого многоэтажного дома на улице Краснодарской в Москве. Сразу после этого он скрылся, его вместе с братьями задержали в Ростовской области. На суде он выступил против своего ареста, вину не признал и заявил, что сожалеет и не хотел, чтобы так получилось, а также попросил не привлекать своих родственников в качестве обвиняемых.

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      Анна Габай
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