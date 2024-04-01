Задержанные в Дагестане боевики оказались связаны с террористами из «Крокуса». Какова была их роль?

ФСБ РФ: задержанные в Дагестане боевики снабжали террористов из «Крокуса»

Задержанные в ходе контртеррористической операции (КТО) в Дагестане боевики оказались связаны с исполнителями теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», произошедшего 22 марта. Подробности об их роли в случившемся сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Установлено, что в состав ячейки входили четыре человека. Они готовили в Каспийске террористический акт на набережной Каспийска или в Парке Победы, в местах массового скопления людей. Боевики провели разведку местности, собрали самодельное взрывное устройство и купили автоматическое оружие. После совершения атаки они планировали выехать за пределы России.

Кадр: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Силовики выяснили, что боевики непосредственно участвовали в финансировании и обеспечении средствами террора напавших на «Крокус». Один из задержанных признался, что отвез оружие террористам из «Крокуса». Он рассказал, что оперативники изъяли у него дома 2 автомата «Калашников» и 460 патронов.

Я возил им оружие — этим ребятам, которые нападали на «Крокус Сити Холл» в городе Москва. Я отвез им оружие из Махачкалы в Мытищи задержанный боевик

Готовившие теракт в Махачкале прятались в квартире у российского политика

По данным Telegram-канала Mash, боевики скрывались в квартире кандидата в депутаты села Моксоб Хасавюртовского района Микаэля Алигаджиева. По имеющимся сведениям, квартиру им сдал брат Алигаджиева. Жилище взяли штурмом, там были обнаружены двое нелегальных мигрантов из Таджикистана — 36-летний Абдувохид Файзуллоев и 24-летний Рустам Саидзода. В квартире нашли револьвер, пистолет Макарова, патроны и паспорт на имя Мадины Назриевой, которая, вероятно, помогала боевикам.

На время операции силовиков в Каспийске, а также в Ленинском и Советском районах Махачкалы был объявлен режим контртеррористической операции. Спецназ ФСБ блокировал террористов, находившихся в нескольких квартирах в жилых домах этих городов. В ходе КТО потерь среди личного состава нет, никто из мирных жителей не пострадал, уточнили в Национальном антитеррористическом комитете России.

СК сообщил о поступлении крупных сумм на счета атаковавших «Крокус»

Уточнялось, что в распоряжении следствия имеются подтвержденные данные о поступлении исполнителям теракта значительных сумм денежных средств и криптовалюты из Украины. Эти деньги были использованы в том числе при подготовке теракта.

Между тем журналисты обнаружили криптокошелек, с которого, предположительно, спонсировался теракт в «Крокус Сити Холле». Номер нашли в одном из Telegram-каналов, который связан с организацией «Голос Хорасана», принадлежащей афганскому крылу «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, признана террористической организацией в России и запрещена). По имеющимся данным, 22 марта с криптокошелька перевели сумму, примерно равную половине той, что обещали террористам.