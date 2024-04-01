Готовившие теракт в Махачкале прятались в квартире у российского политика

Готовившие теракт в Махачкале боевики прятались в квартире кандидата в депутаты

Задержанные мужчины, готовившие теракт в Махачкале, прятались в квартире одного из российских депутатов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, боевики скрывались в квартире кандидата в депутаты села Моксоб Хасавюртовского района Микаэля Алигаджиева. Жилище взяли штурмом. Здесь скрывались двое нелегальных мигрантов из Таджикистана — 36-летний Абдувохид Файзуллоев и 24-летний Рустам Саидзода. Там же нашли револьвер, пистолет Макарова, патроны и паспорт на имя Мадины Назриевой.

Ранее сообщалось, что все предполагаемые террористы, задержанные в Каспийске, проживали на съемных квартирах. По данным газеты «Коммерсантъ», они работали на стройках в Махачкале и Каспийске, а также занимались операциями с криптовалютой.

Режим контртеррористической операции в Дагестане был объявлен 31 марта. Позже Национальный антитеррористический комитет сообщил о задержании трех мужчин, планировавших совершить ряд преступлений террористической направленности.

