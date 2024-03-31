Раскрыто место проживания задержанных в Каспийске террористов

Источник РИА: задержанные в Каспийске террористы проживали на съемных квартирах

Задержанные в Дагестане в ходе контртеррористической операции (КТО) в Каспийске террористы проживали на съемных квартирах. Место проживания задержанных в воскресенье, 31 марта, РИА Новости раскрыл источник в силовых структурах республики.

Собеседник агентства пояснил, что владельцы одной из квартир в доме на улице Ахмед-Хана Султана в Каспийске сами не проживают на территории Дагестана. В Национальном антитеррористическом комитете России рассказали, что задержанные бандиты планировали совершить ряд преступлений террористической направленности. В ходе КТО потерь среди личного состава нет, никто из мирных жителей не пострадал.

Рано утром 31 марта в Республике Дагестан объявили режим КТО, в ходе которой российские силовики задержали троих мужчин. При обыске у преступников были найдены автоматическое оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство.