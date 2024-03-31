В ходе КТО в Дагестане задержали троих террористов

В Махачкале и Каспийске задержали троих террористов в ходе КТО

В ходе контртеррористической операции (КТО) в Дагестане задержали троих террористов, которые планировали теракты. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

«В ходе контртеррористической операции, проведенной сегодня утром в Махачкале и Каспийске под руководством оперативного штаба НАК, органами безопасности задержаны трое бандитов, планировавших совершить ряд преступлений террористической направленности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при обыске были найдены автоматическое оружие, боеприпасы к нему и самодельное взрывное устройство (СВУ), которое было готово к применению. По информации НАК, потерь среди личного состава сил правопорядка нет, мирные жители не пострадали.

Ранее в российском регионе объявили режим КТО. В Республике Дагестан объявили режим контртеррористической операции (КТО) на территории Махачкалы и Каспийска в 05:35 в воскресенье, 31 марта.