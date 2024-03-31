Названы особенности введенного в Дагестане режима КТО

Эксперт Кошкин: при введении режима КТО нужно соблюдать требования спецслужб

При введении режима контртеррористической операции (КТО) гражданам необходимо соблюдать требования и ограничения властей и спецслужб, объяснил военный эксперт полковник в отставке Андрей Кошкин. Об особенностях режима он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Принятие решения о введении режима КТО в сложившейся ситуации было на самом верху. А уже непосредственно те, кто обязаны и умеют, занимаются нейтрализацией террористической угрозы. То есть это не какая-то вакханалия. Абсолютно все согласуется с официальными представителями власти, которые принимают решения и обеспечивают их выполнение», — отметил он.

По словам специалиста, в регионе, в котором вводится режим КТО, могут вводить ограничения на передвижение.

Гражданам необходимо соблюдать все требования, которые выдвигают официальный власти и специальные службы, которые обеспечивают этот режим Андрей Кошкин военный эксперт, полковник в отставке

«Если есть угроза, то могут ввести ограничения, что после 20 или после, например, 17 часов небезопасно выходить на улицу. Подобного рода ограничения вводятся не спонтанно, а обоснованно, чтобы законопослушный гражданин не оказался в условиях, когда ему будет угрожать опасность. Делается все, чтобы граждан защитить», — заключил Кошкин.

Ранее в Республике Дагестан был объявлен режим КТО на территории Махачкалы и Каспийска. Об этом сообщил оперативный штаб ФСБ в российском регионе. По информации Национального антитеррористического комитета, силовики из спецназа ФСБ заблокировали вооруженных людей, причастных к терроризму.