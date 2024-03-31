Названы особенности введенного в Дагестане режима КТО
При введении режима контртеррористической операции (КТО) гражданам необходимо соблюдать требования и ограничения властей и спецслужб, объяснил военный эксперт полковник в отставке Андрей Кошкин. Об особенностях режима он рассказал в беседе с «Лентой.ру».
«Принятие решения о введении режима КТО в сложившейся ситуации было на самом верху. А уже непосредственно те, кто обязаны и умеют, занимаются нейтрализацией террористической угрозы. То есть это не какая-то вакханалия. Абсолютно все согласуется с официальными представителями власти, которые принимают решения и обеспечивают их выполнение», — отметил он.
По словам специалиста, в регионе, в котором вводится режим КТО, могут вводить ограничения на передвижение.
Гражданам необходимо соблюдать все требования, которые выдвигают официальный власти и специальные службы, которые обеспечивают этот режим
«Если есть угроза, то могут ввести ограничения, что после 20 или после, например, 17 часов небезопасно выходить на улицу. Подобного рода ограничения вводятся не спонтанно, а обоснованно, чтобы законопослушный гражданин не оказался в условиях, когда ему будет угрожать опасность. Делается все, чтобы граждан защитить», — заключил Кошкин.
Ранее в Республике Дагестан был объявлен режим КТО на территории Махачкалы и Каспийска. Об этом сообщил оперативный штаб ФСБ в российском регионе. По информации Национального антитеррористического комитета, силовики из спецназа ФСБ заблокировали вооруженных людей, причастных к терроризму.