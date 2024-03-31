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07:48, 31 марта 2024Силовые структуры

В российском регионе объявили режим КТО, силовики заблокировали террористов в квартирах. Что известно?

НАК: ФСБ заблокировала вооруженных людей в квартирах в Махачкале и Каспийске

Фото: pixabay.com

В Республике Дагестан объявили режим контртеррористической операции (КТО) на территории Махачкалы и Каспийска. Об этом сообщил оперативный штаб ФСБ в российском регионе.

Принято решение о введении с 5:35 режима контртеррористической операции в пределах административных границ Ленинского, Советского районов Махачкалы и городе Каспийске

оперштаб ФСБ Дагестана
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Вооруженные люди забаррикадированы в квартирах

По информации Национального антитеррористического комитета (НАК), силовики из спецназа ФСБ заблокировали вооруженных людей, причастных к терроризму, в квартирах Махачкалы и Каспийска в Дагестане.

Осуществлена эвакуация жителей прилегающих домов. Координацию деятельности сил правопорядка обеспечивает оперативный штаб НАК

НАК
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Режим КТО предполагает ряд специальных мер и ограничений

Во время проведения КТО в Махачкале и Каспийске введен ряд специальных мер и ограничений, срок действия которых завершится вместе с особым распоряжением.

Жителей региона оперштаб ФСБ призвал быть бдительными оказать поддержку сотрудникам правоохранительных органах, которые борются с экстремизмом и терроризмом.

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В начале марта режим КТО вводился в Ингушетии

2 марта в Ингушетии был введен режим КТО, в ходе которой боевики при попытке задержания открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Жители прилегающих к району ЧП домов были эвакуированы.

В результате боестолкновения силовики ликвидировали шестерых террористов. Следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Позже сотрудники правоохранительных органов Ингушетии задержали пособника членов этой террористической ячейки. Задержанный Ильяс Цечоев в январе оборудовал тайник с оружием и боеприпасами в селе Алхасты по поручению родственника Тагира Цуроева, находившегося в розыске и уничтоженного в ходе контртеррористической операции (КТО). После этого пособник передал террористам координаты схрона. Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте огнестрельного оружия.

В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном обороте огнестрельного оружия.

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      Марина Совина
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