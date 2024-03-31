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07:05, 31 марта 2024Силовые структуры

ФСБ заблокировала террористов в квартирах двух городов Дагестана

НАК: ФСБ заблокировала вооруженных террористов в квартирах Махачкалы и Каспийска

Фото: Grigory Dukor / Reuters

Спецназовцы ФСБ заблокировали вооруженных людей, причастных к терроризму, в квартирах Махачкалы и Каспийска (Республика Дагестан). Об этом сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

Ранее в пределах административных границ Ленинского, Советского районов Махачкалы и городе Каспийске был введен режим контртеррористической операции (КТО). Жителей городов попросили проявить бдительность и оказывать содействие сотрудникам правоохранительных органов.

«Осуществлена эвакуация жителей прилегающих домов. Координацию деятельности сил правопорядка обеспечивает оперативный штаб НАК», — подчеркнули в ведомстве.

2 марта режим КТО был введен в Ингушетии, в ходе операции была ликвидирована ячейка террористов. Затем, в конце марта сотрудники правоохранительных органов задержали их пособника, который оборудовал тайник с оружием и боеприпасами и передал злоумышленникам координаты схрона.

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      Александра Синицына
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