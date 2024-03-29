Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:41, 29 марта 2024Силовые структуры

В российском регионе задержали пособника ликвидированной ячейки террористов

В Ингушетии силовики взяли пособника членов террористической ячейки

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Ингушетии сотрудники правоохранительных органов задержали пособника членов террористической ячейки, ликвидированной в начале марта. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Задержанный Ильяс Цечоев в январе оборудовал тайник с оружием и боеприпасами в селе Алхасты по поручению родственника Тагира Цуроева, находившегося в розыске и уничтоженного в ходе контртеррористической операции (КТО). После этого пособник передал террористам координаты схрона.

В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном обороте огнестрельного оружия.

2 марта в Ингушетии был введен режим КТО, в ходе которой боевики при попытке задержания открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Жители прилегающих к району ЧП домов были эвакуированы.

В результате боестолкновения силовики ликвидировали шестерых террористов. Следователи возбудили уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      В Таджикистане прошли массовые задержания из-за теракта в «Крокусе». Что известно об операции российских силовиков?

      Девятый фигурант дела о теракте в «Крокусе» частично признал вину

      Врачи перепутали беременную пациентку с больной и сделали ей аборт

      Режиссер «Уральских пельменей» раскрыла необычные запросы проекта

      В Душанбе заявили об отсутствии данных о девятом фигуранте теракта в «Крокусе»

      Обнаружены двигающиеся с 40-процентной скоростью света джеты

      Теннисист Рублев ответил на вопрос о выступлении на Олимпийских играх

      В России объяснили выход Польши из Договора о вооруженных силах в Европе

      Актриса Будина обнаружила опасность в фильмах Тарантино

      В Таджикистане арестовали террористов незадолго до теракта в «Крокусе»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше