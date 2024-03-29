В российском регионе задержали пособника ликвидированной ячейки террористов

В Ингушетии силовики взяли пособника членов террористической ячейки

В Ингушетии сотрудники правоохранительных органов задержали пособника членов террористической ячейки, ликвидированной в начале марта. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Задержанный Ильяс Цечоев в январе оборудовал тайник с оружием и боеприпасами в селе Алхасты по поручению родственника Тагира Цуроева, находившегося в розыске и уничтоженного в ходе контртеррористической операции (КТО). После этого пособник передал террористам координаты схрона.

В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном обороте огнестрельного оружия.

2 марта в Ингушетии был введен режим КТО, в ходе которой боевики при попытке задержания открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Жители прилегающих к району ЧП домов были эвакуированы.

В результате боестолкновения силовики ликвидировали шестерых террористов. Следователи возбудили уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).