Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:23, 2 марта 2024Россия

Режим контртеррористической операции ввели в российском регионе

«Известия»: режим контртеррористической операции введен в Ингушетии

Фото: Dmitriy Kandinskiy / Shutterstock / Fotodom

В городе Карабулак в Ингушетии введен режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на силовые структуры региона.

По данным издания, в частном доме в Карабулаке спецназ ФСБ блокировал боевиков. На опубликованном видео слышны выстрелы и запечатлена вспышка от взрыва рядом со зданием. Как сообщает Telegram-канал «112», спецназ ФСБ блокировал террористов в частном доме. При этом в оперштабе уточнили, что операция проводится на улицах Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева.

Уточнется, что один из подозреваемых планировал теракты в местах массового скопления людей. Режим КТО был введен в 19:30 мск.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Подвигина
      Обсудить
      Последние новости

      Шольц отреагировал на публикацию разговора немецких офицеров об атаке на Крымский мост. Что он сказал?

      Аэропорт Пулково ограничил прием и вылет самолетов

      Архиепископ Иерусалимский назвал гонения на УПЦ оскорбительными

      Режим контртеррористической операции ввели в российском регионе

      Слуцкий объяснил страх Зеленского перед выборами

      В приграничном регионе сбили украинский беспилотник

      Шольц снова заявил об отказе отправлять западных военных на Украину

      «Локомотив» сравнял счет в серии с ЦСКА в плей-офф Кубка Гагарина

      Россиянка поругалась с соседкой в домовом чате и подожгла ее дверь

      Лидер РПЛ упустил победу над «Рубином» в концовке встречи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше