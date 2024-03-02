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22:10, 2 марта 2024Силовые структуры

Боевики открыли огонь по силовикам при задержании в Ингушетии

НАК: боевики в Карабулаке при попытке задержания открыли огонь по силовикам

В городе Карабулак в Ингушетии боевики при попытке задержания открыли огонь по правоохранителям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Национального антитеррористического комитета (НАК).

«Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов вступили в боестолкновение с преступниками», — рассказали в ведомстве.

В Карабулаке введен режим контртеррористической операции (КТО). По данным Telegram-канала «112», спецназ ФСБ блокировал террористов в частном доме. Уточняется, что один из подозреваемых планировал теракты в местах массового скопления людей.

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      Марина Совина
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