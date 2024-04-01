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13:36, 1 апреля 2024Силовые структуры

Раскрыта связь задержанных в Каспийске боевиков с террористами из «Крокуса»

Задержанные в Дагестане боевики финансировали исполнителей теракта в «Крокусе»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Задержанные в ходе контртеррористической операции (КТО) на территории Дагестана боевики участвовали в финансировании и обеспечении исполнителей теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Связь террористов раскрывает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

По данным ведомства, в состав ячейки входили четыре человека. Они планировали устроить террористический акт в Каспийске, а затем покинуть территорию России.

Режим КТО в Дагестане, в ходе которого были задержаны трое террористов, объявили 31 марта. Позже стало известно, что двое из боевиков, планировавших совершить ряд преступлений террористической направленности, являются выходцами из Средней Азии.

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      Олеся Мицкевич
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