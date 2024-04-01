Стали известны подробности о задержанных в Каспийске террористах

Двое из трех задержанных в Каспийске боевиков являются выходцами из Средней Азии

Двое из трех задержанных в ходе контртеррористической операции (КТО) на территории Дагестана боевиков являются выходцами из Средней Азии. Такие подробности стали известны РИА Новости.

«Один из задержанных из Дагестана, двое из Средней Азии», — приводит слова источника из правоохранительных органов региона агентство.

Ранее сообщалось, что все предполагаемые террористы, задержанные в Каспийске, проживали на съемных квартирах. По данным газеты «Коммерсантъ», они работали на стройках в Махачкале и Каспийске, а также занимались операциями с криптовалютой.

Режим КТО в Дагестане был объявлен 31 марта. Позже Национальный антитеррористический комитет сообщил о задержании трех мужчин, планировавших совершить ряд преступлений террористической направленности.

