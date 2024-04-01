Один из задержанных в Каспийске боевиков возил оружие террористам из «Крокуса»

Задержанный в Каспийске боевик признался, что возил оружие стрелкам из «Крокуса»

Раскрыта связь задержанных в Каспийске боевиков с террористами из «Крокуса»

Начало событий в новости Раскрыта связь задержанных в Каспийске боевиков с террористами из «Крокуса»

Один из задержанных в ходе контртеррористической операции (КТО) на территории Дагестана боевиков возил оружие террористам, напавшим на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

Во время допроса мужчина признался, что возил оружие стрелкам, напавшим на «Крокус», из Махачкалы в Мытищи.

Ранее стало известно, что задержанные в ходе КТО в Каспийске боевики участвовали в финансировании и обеспечении исполнителей теракта в «Крокусе». По данным ФСБ, в состав ячейки входили четыре человека — они планировали устроить террористический акт в Каспийске, а затем покинуть территорию России.

Режим КТО в Дагестане, в ходе которого были задержаны трое террористов, объявили 31 марта.