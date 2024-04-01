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13:59, 1 апреля 2024Силовые структуры

Один из задержанных в Каспийске боевиков возил оружие террористам из «Крокуса»

Задержанный в Каспийске боевик признался, что возил оружие стрелкам из «Крокуса»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»
Начало событий в новости Раскрыта связь задержанных в Каспийске боевиков с террористами из «Крокуса»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Один из задержанных в ходе контртеррористической операции (КТО) на территории Дагестана боевиков возил оружие террористам, напавшим на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

Во время допроса мужчина признался, что возил оружие стрелкам, напавшим на «Крокус», из Махачкалы в Мытищи.

Ранее стало известно, что задержанные в ходе КТО в Каспийске боевики участвовали в финансировании и обеспечении исполнителей теракта в «Крокусе». По данным ФСБ, в состав ячейки входили четыре человека — они планировали устроить террористический акт в Каспийске, а затем покинуть территорию России.

Режим КТО в Дагестане, в ходе которого были задержаны трое террористов, объявили 31 марта.

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      Олеся Мицкевич
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