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13:20, 22 апреля 2024Силовые структуры

Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с избиением мигрантами Героя России

Глава СК поручил разобраться в ситуации с избиением мигрантами Героя России

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с избиением мигрантами Героя России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

В СМИ появилась информация, что в деревне Вырубово Московской области уроженцы одной из стран Средней Азии перехали на тракторе и избили местного жителя, являющегося Героем России. При этом они не были привлечены к ответственности.

Председатель СК поручил провести проверку по данному факту и представить доклад о предварительно установленных обстоятельствах. Исполнение этого поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее Бастрыкин поручил представить доклады по уголовным делам о хирургических вмешательствах, повлекших ухудшение здоровья и инвалидность у пациентов частной московской клиники.

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      Екатерина Кашурникова
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