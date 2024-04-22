Глава СК поручил разобраться в ситуации с избиением мигрантами Героя России

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с избиением мигрантами Героя России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

В СМИ появилась информация, что в деревне Вырубово Московской области уроженцы одной из стран Средней Азии перехали на тракторе и избили местного жителя, являющегося Героем России. При этом они не были привлечены к ответственности.

Председатель СК поручил провести проверку по данному факту и представить доклад о предварительно установленных обстоятельствах. Исполнение этого поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее Бастрыкин поручил представить доклады по уголовным делам о хирургических вмешательствах, повлекших ухудшение здоровья и инвалидность у пациентов частной московской клиники.

